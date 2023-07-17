منظمة التجارة العالمية تشعر "بخيبة أمل" لنهاية اتفاق الحبوب

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الاثنين، إنها تشعر “بخيبة أمل عميقة” لانتهاء اتفاق حبوب البحر الأسود، والذي وصفته بأنه ضروري لضمان استقرار أسعار الغذاء العالمية.

وكتبت نجوزي أوكونجو إيويالا على تويتر “تجارة البحر الأسود في الغذاء والأعلاف والأسمدة أمر بالغ الأهمية لاستقرار أسعار الغذاء العالمية. من المحزن أن نقول إن الفقراء والدول الفقيرة هم الأكثر تضررا. دعونا نبقِ الأمل حيا بشأن التجديد”.

وعلقت روسيا مشاركتها في وقت سابق اليوم الاثنين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ عام بوساطة الأمم المتحدة والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بشكل آمن عبر البحر الأسود.