السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة التجارة العالمية: لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري يؤدي وظائفه بدون الولايات المتحدة

9 - فبراير - 2021
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

A A A
طباعة المقال

قال نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، آلان وولف إن أداء النظام التجاري العالمي لوظائفه يحتاج إلى “مشاركة كاملة وفعالة” من الولايات المتحدة.

وأضاف وولف أنه “يجب معالجة مسألة الدعم الحكومي في أي إصلاحات مستقبلية للمنظمة”.

وأشار نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى أنه “بالرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري متعدد الأطراف يؤدي وظائفه بشكل كامل بدون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة سواء الآن أو في المستقبل المنظور”.

يشار إلى أن  يونوف فريدريك أغا نائب المدير العام للمنظمة كان قد صرح في أواخر العام الماضي إلى : “إن فيروس كورونا، أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة”. وأضاف: “سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة.”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الطائرة الايطالية المحطمة
بعد العثور على المروحية الإيطالية.. ما مصير الركاب؟
وزيرا دفاع أوكرانيا وبريطانيا
محادثات “مثمرة” بين وزيري دفاع أوكرانيا وبريطانيا
شرطة أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية.. توجيه اتهامات لرجل استهدف وزير الخارجية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!