منظمة التجارة العالمية: لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري يؤدي وظائفه بدون الولايات المتحدة

قال نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، آلان وولف إن أداء النظام التجاري العالمي لوظائفه يحتاج إلى “مشاركة كاملة وفعالة” من الولايات المتحدة.

وأضاف وولف أنه “يجب معالجة مسألة الدعم الحكومي في أي إصلاحات مستقبلية للمنظمة”.

وأشار نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى أنه “بالرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجاري متعدد الأطراف يؤدي وظائفه بشكل كامل بدون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة سواء الآن أو في المستقبل المنظور”.

يشار إلى أن يونوف فريدريك أغا نائب المدير العام للمنظمة كان قد صرح في أواخر العام الماضي إلى : “إن فيروس كورونا، أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة”. وأضاف: “سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة.”