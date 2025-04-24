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منظمة التحرير الفلسطينية تعتمد منصب نائب للرئيس لأول مرة

منذ ساعتين
السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

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وافق المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الخميس على استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، والذي ربما يخلفه، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية لمعالجة شكوك دولية إزاء القيادة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المجلس المركزي الفلسطيني، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، قرر “بالأغلبية الساحقة الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين”.

وأضافت “صوت لصالح القرار 170 عضوا من الأعضاء… فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت”.

وذكرت الوكالة أن القرار ينص على “أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (عباس) ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته”.

وتولى عباس البالغ من العمر 89 عاما رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الزعيم المخضرم لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عام 2004.

وظل عباس لسنوات يعارض إجراء إصلاحات داخلية بما في ذلك تسمية نائب أو خليفة له.

وتتمتع السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بسلطات محدودة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ولكن نفوذها لم يعد يشمل قطاع غزة منذ دخولها في صراع داخلي مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عام 2007.

    المصدر :
  • رويترز

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