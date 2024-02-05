منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو

أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو هذا العام بأفضل مما كان متوقعا قبل أشهر قليلة إذ تعوض توقعات التحسن في الولايات المتحدة الضعف في منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 بالمئة في 2023 إلى 2.9 بالمئة هذا العام، وهو أفضل من أحدث توقعات المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنمو عند 2.7 بالمئة.

وفي تحديث لتوقعاتها للاقتصادات الكبرى، أبقت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي في 2025 عند 3.0 بالمئة على خلفية التوقعات بتخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2024 إلى 2.1 بالمئة من 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة، فيما أبقت على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير عند 1.7 بالمئة.

وأبقت المنظمة على توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7 بالمئة في 2024 من 5.2 بالمئة في 2023، وإلى 4.2 بالمئة في 2025، وذلك وسط تقلبات سوق العقارات في البلاد وضعف ثقة المستهلكين.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 0.6 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.9 بالمئة وبنمو 0.5 بالمئة خلال العام الماضي. كما خفضت توقعاتها لنمو المنطقة في 2025 من 1.5 بالمئة إلى 1.3 بالمئة. وعزت المنظمة توقعاتها إلى تأثير تباطؤ الاقتصاد الألماني على المنطقة.