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منظمة دولية: 7.1 مليون شخص نزحوا داخليا في السودان

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 4:51 مساءً
ارتفاع أعداد النازحين من السودان

النازحين في السودان

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فيما لايزال القتال المستمر منذ أشهر في العاصمة السودانية “الخرطوم” بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع الذي بدأ في أبريل\نيسان الماضي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد قالت أمس الاثنين 4\9\2023 إنها تتوقع الآن نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام وناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

    المصدر :
  • رويترز

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