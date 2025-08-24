الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
منظمة الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي أطلق سراح أحد موظفينا في غزة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 2:38 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إنه تم إطلاق سراح أحد موظفيها بعد أن احتجزته القوات الإسرائيلية لأكثر من أربعة أسابيع في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على إكس “نشعر بارتياح بالغ لإطلاق سراح زميلنا، الذي كان محتجزا منذ 21 يوليو في غزة، هذا الصباح”، وجدد الدعوة لحماية جميع موظفي المنظمة والعاملين في المجال الصحي والإنساني.

وفي يوليو تموز، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي هاجم مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، قالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية احتجزت اثنين من موظفيها واثنين من ذويهم. وجرى الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت لاحق، بينما بقي أحد الموظفين رهن الاحتجاز.

ووجد مرصد عالمي لمراقبة الجوع الأسبوع الماضي أن المجاعة عصفت بمنطقة من غزة ومن المرجح أن تنتشر خلال الشهر المقبل، وهو تقييم قد يزيد من الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وتصف منظمة الصحة العالمية القطاع الصحي في غزة بأنه في حالة يرثى لها، مع نقص في الوقود والإمدادات الطبية والتدفق المتكرر لأعداد كبيرة من المصابين.

