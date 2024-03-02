منظمة الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، أن مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة “يفوق الكلمات”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.

وذكر غيبريسوس أنهم قدموا العلاج لـ 50 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضاً.

وأضاف: “يتلقى أكثر من 240 مريضًا الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين. والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء”.

وأردف: “مستوى الدمار المحيط بالمستشفى يفوق الكلمات”، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار بغزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.