الجمعة 3 شوال 1445 ﻫ - 12 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة العالمية تحذر: الوقت "ينفد" في السودان بسبب قيود توزيع المساعدات

منذ ساعة واحدة
أزمة السودان

أزمة السودان

A A A
طباعة المقال

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً جديدا اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، حيث أشارت إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان قد تصل إلى مستويات مأساوية في الأشهر القادمة، مع استمرار قيود توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية في البلاد.

وفقا للتصريحات الرسمية، فإن “الوقت ينفد” بسبب هذه القيود، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر ويعرقل الجهود الرامية لتوفير الإغاثة الطارئة للمحتاجين.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مما أدى إلى تدمير بنية البلاد التحتية وإثارة تحذيرات من خطر المجاعة وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وقتل آلاف المدنيين، على الرغم من أن تقديرات أعداد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير “الوقت ينفد. دون وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق ستتفاقم أزمة السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها”.

وأضاف “لا نرى سوى النذر اليسير من الأزمة الحقيقية والموقف قد يكون أكثر ترديا من ذلك بكثير”.

وقال ليندماير إن 15 مليونا بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة وإن أمراضا مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تنتشر.

وقال إن الإمدادات الطبية المتاحة في البلاد تقدر بنحو 25 بالمئة من الاحتياجات، وأن 70 إلى 80 بالمئة من المرافق الصحية السودانية لا تعمل بسبب الصراع.

وقال ليندماير “في بعض الولايات، مثل دارفور، لم تصل إمدادات طبية خلال العام المنقضي”.

وأضاف أن تفشي الأمراض يتزايد مع تعطل خدمات الصحة العامة ومنها التطعيمات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
الخارجية الهندية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل
خالد مشعل
غزة تحت النار
خالد مشعل يصف استشهاد أبناء هنية بأنه نقطة تحول في المعركة الفلسطينية
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يسافر في جولة آسيوية من 2 إلى 13 سبتمبر

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"