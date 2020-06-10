منظمة الصحة العالمية تدعو “هارفارد” إلى تفادي الأحكام المسبقة في قضية كورونا

علقت منظمة الصحة العالمية على دراسة نشرتها مدرسة “هارفارد” للطب، رجحت فيها أن تفشي كورونا بالصين بدأ في آب الماضي وليس في كانون الأول، مؤكدة ضرورة التحقق قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان للصحفيين اليوم الأربعاء: “سيسعدنا أن نتابع مع هذا الفريق العمل الذي قام به، وننظر في الأساليب التي استخدموها في دراستهم وما هي الآثار المترتبة.. تقضي فرقنا هنا وقتا كثيرا في مراجعة جميع المعلومات العلمية التي تجمعها حول العالم وتقوم بتحليل شامل لمصدر كل المعلومة”.

وأضاف: “سندرس كل مصادر المعلومات، وسنقيم وسنحقق في هذه المعلومات، وسنستخدم كل المعلومات التي قد تكون مفيدة لإصدار التوصيات والتوجيهات الصحية العامة للدول الأعضاء”.

ودعا رايان إلى “التوقف عن إطلاق أحكام مسبقة انطلاقا من نتائج هذه الدراسة المثيرة للاهتمام”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن جائحة فيروس كورونا تزيد سوءاً على المستوى العالمي.

وفي إحاطة إعلامية عن فيروس “كوفيد-19” الإثنين، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه “رغم تحسن الوضع في أوروبا، إلا أنه يزداد سوءاً على المستوى العالمي”.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف حالة في 9 من الأيام العشرة الماضية، بحسب ما قاله غيبريسوس، مشيراً إلى الإبلاغ عن 136 ألف حالة الأحد، وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.وأتت 75% من الحالات التي تم الإبلاغ عنها الأحد من 10 دول، معظمها في الأمريكيتين، وجنوب آسيا.

وبالنسبة للبلدان الأفريقية، فهي لا تزال تشهد زيادة في عدد حالات فيروس “كوفيد-19″، مع وجود بعض الحالات الجديدة في مناطق جغرافية جديدة.

ومع ذلك، أوضح غيبريسوس إلى أن عدد الحالات في معظم الدول الأفريقية لم تتجاوز ألف حالة.

وتشهد المنظمة أيضاً حالات متزايدة في أجزاء من أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى.