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منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى شمال غزة

منذ 36 دقيقة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيليّ مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

فلا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

    المصدر :
  • رويترز

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