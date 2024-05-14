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منظمة الصحة العالمية تصدر بيانًا يؤكد صحة إحصاءات الضحايا في غزة

منذ 37 دقيقة
جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

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عبرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد الشهداء، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.

وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الشهداء البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن. وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إن “حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام”، وتابع أنه “لا يوجد خطأ” في بيانات وزارة الصحة.

    المصدر :
  • رويترز

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