منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى الاستفاقة ووقف تفشي فيروس كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد، الى “الاستفاقة والانخراط في المعركة لأن الأرقام لا تكذب”.

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “حان الوقت فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام. أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام، يجب على الناس الاستفاقة”.

في سياق متصل، نبه المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، إلى أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات، مؤكداً أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية سابقاً أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت، بعد انتقادات حادة من قبل الولايات المتحدة، وتلميحات من قبل دول أوروبية أخرى إلى ضرورة التحقيق في أصل فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من نصف مليون إنسان حول العالم وكيفية نشأته، أنها سترسل فريق تحقيق إلى الصين خلال الأيام القادمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية حينها، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا بعد أشهر من انتقادات حادة وجهتها الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب لأداء المنظمة، واتهامها بالانحياز إلى الصين، وروايتها حول نشأة الفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، في ديسمبر الماضي.