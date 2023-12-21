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منظمة الصحة العالمية: شمال غزة أصبح بدون مستشفيات قادرة على العمل

منذ 11 دقيقة
مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس “لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال”.

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

إخلاء منطقة واسعة في خانيونس

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة منذ شهرين ونصف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر بـ”الإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20 بالمئة من مساحة مدينة خانيونس”.

وأوضح المكتب أن “حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا”، لكن المنطقة المطلوب إخلاؤها يعيش بها أكثر من ربع مليون شخص.

    المصدر :
  • رويترز

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