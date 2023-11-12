منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات بين المرضى في مستشفى الشفاء ارتفع بشكل كبير

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأحد إن عدد الوفيات بين المرضى في مستشفى الشفاء في غزة ارتفع بشكل كبير، وإن الوضع هناك “خطير ومؤلم”.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في حسابه الرسمي على منصة إكس “مرت ثلاثة أيام بدون كهرباء وبدون ماء ومع ضعف شديد لخدمات الإنترنت، مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية”، لافتا إلى أن المستشفى لم يعد يؤدي وظيفته كمستشفى.

وشدد أدهانوم على أن العالم لا يمكن أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات إلى “مسارح للموت والدمار” ، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكان مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن “الجثث بالمئات أمام قسم الطوارئ ولا نستطيع دفنها بسبب الحصار الإسرائيلي للمستشفى، حيث يتم استهداف كل ما يتحرك بمحيط المستشفى، والقصف متواصل حتى اللحظة”.

وأضاف أبو سلمية “الوضع في المستشفى لا يوصف، لا كهرباء ولا ماء ولا غرف عمليات ولا مختبرات دم ولا أشعة والحضانة الآن بالكاد تساعد الأطفال الخدج”.

وفي السياق، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش إن الجانب الإسرائيلي أحضر أمس كمية من الوقود تقدر بمئتي لتر ليظهر في صورة من يقدم الوقود لمستشفى الشفاء.

وأضاف البرش في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الجانب الإسرائيلي “طلب أن نستلم هذه الكمية الضئيلة تحت القصف وإطلاق النار ورفض إيصال الوقود أو تسليمه للصليب الأحمر لإيصاله لمجمع الشفاء الطبي بغزة”. وتابع “استهلاك مجمع الشفاء اليومي من الوقود 10 آلاف لتر، فكيف يمكن تشغيل المستشفى بكمية 200 لتر”.

وشدد مدير عام وزارة الصحة على أن “هذه الكمية من الوقود لن تكفي مركبة إسعاف فكيف ستشغل مجمع الشفاء الطبي” وتساءل قائلا “ماذا سنفعل بهذه الكمية؟”

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قد قال في وقت سابق من اليوم، إن الجيش حاول تزويد مستشفى الشفاء بنحو 300 لتر من الوقود لتشغيل الكهرباء بالمستشفى إلا أن حركة حماس “منعت المستشفى من استلامها” حسب تعبيره.

وأضاف “في وقت مبكر من الصباح وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان قريب من المستشفى وقامت بتوزيع 300 لتر من وقود الديزل للأغراض الطبية العاجلة، لكن تلقى الجيش الإسرائيلي أدلة تفيد بأن مسؤولي حماس منعوا المستشفى من استلام الوقود”.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل “زودت مجمع الشفاء الطبي بالوقود لكن حماس رفضت استلامه”، لكنه لم يفصح عن كمية وآلية التسليم التي فرضها الجانب الإسرائيلي.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بغزة وسط قصف متواصل واستهداف للمستشفى، وكل ما يتحرك في محيطه وسط انقطاع للتيار الكهربائي الذي أسفر عن وفاة عدد من المرضى في أقسام العناية المركزة والجراحى والحضانة.