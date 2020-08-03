منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

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وسط ترقب عالمي لإيجاد منفذ للخروج من أزمة كورونا التي طالت الملايين حول العالم، وفي ظل مساع دولية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ودخول بعضها مرحلة التجربة السريرية.

أطلقت منظمة الصحة العالمية تصريحا صادما الاثنين.

ولفتت المنظمة الأممية التي واجهت سابقا انتقادات دولية عدة لطريقة تعاملها مع تلك الأزمة الصحية العالمية إلى أنه قد لا يكون هناك حل للجائحة إطلاقا.

كما حذرت من احتمال ألا يكون هناك “حل سحري” للقضاء على الفيروس التاجي الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف “لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا”.

وكانت المنظمة الأممية حذرت قبل أيام من أن كورونا سيكون “طويل الأمد”، مشيرة إلى أن مستوى المخاطر العالمية للفيروس مرتفع للغاية.

كما دعت إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية لمواجهة الوباء، الذي رجح

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