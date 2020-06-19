منظمة الصحة: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من الوباء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن “العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: “دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها، لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتا، ولا يزال غالبية الناس عرضة له”.

وأشار إلى أن “المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للاصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء”.

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