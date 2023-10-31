منظمة الصحة تحذر من "كارثة وشيكة في الصحة العامة" بغزة

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن غزة تواجه “كارثة وشيكة في الصحة العامة” وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، حذر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر خمسة بالمئة فقط من إمدادات المياه العادية.

وكانت إسرائيل قد وسعت، الأسبوع الماضي، عملياتها البرية في غزة في إطار سعيها لمعاقبة حماس على الهجوم المسلح الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 8525 فلسطينيا، بينهم 3542 طفلا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن 130 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم وإن 15 مستشفى أصبحت الآن خارج الخدمة إلى جانب 32 مركزا للرعاية الصحية.