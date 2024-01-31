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منظمة الصحة تحذر: وقف تمويل الأونروا سيكون له "عواقب كارثية"

منذ 53 دقيقة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة سيكون له “عواقب كارثية” على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس “القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة”.

وأضاف “لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات”.

    المصدر :
  • رويترز

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