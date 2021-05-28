منظمة الصحة تستعد لإجراء "مرحلة ثانية" من التحقيق في منشأ كورونا

دعت الولايات المتحدة، يوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا، مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.

وكان فريق بقيادة المنظمة، أمضى 4 أسابيع في مدينة ووهان الصينية ومحيطها، في يناير وفبراير، بالتعاون مع باحثين صينيين، قد قال في تقرير صدر في مارس، إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، وإن ”نشأته من خلال حادث بمختبر يعد أمرا غير مرجح إلى حد بعيد“.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعديه بالسعي من أجل إجابات تحدد منشأ الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، وقال الأربعاء، إن وكالات المخابرات الأمريكية تقتفي أثر نظريات متعارضة تتضمن إحداها احتمال تسربه من حادث بمختبر في الصين.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، يوم الخميس، إن الدراسة الأولية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ”كانت غير كافية وغير حاسمة“.

ودعت البعثة إلى إجراء ما وصفته بـ“تحقيق ثان شفاف يستند إلى أدلة“.

وقال البيان الأمريكي: ”من المهم للغاية أن تمنح الصين الخبراء المستقلين إمكانية الوصول بشكل كامل إلى البيانات الأصلية الكاملة والعينات ذات الصلة؛ لفهم مصدر الفيروس والمراحل المبكرة للوباء“.

وقالت الصين عبر تصريحات لمندوب في سفارتها بواشنطن، يوم الخميس، إنها تدعم ”دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19، التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم“.