منظمة الطيران الدولي تطالب إيران بسرعة إنهاء التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية

لا زالت قضية إسقاط الحرس الثوري لطائرة أوكرانية في يناير الماضي تتصدر الاهتمام الدولي وسط مطالبات العديد من الجهات الدولية للنظام الإيراني بضرورة كشف حقيقة إسقاط الطائرة المنكوبة ، ووجهت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الجمعة، إيران بضرورة الإسراع في إنهاء التحقيق المتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية .

وحثت المنظمة الأممية التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها، السلطات الإيرانية على تسريع وتيرة التحقيق في الحادثة.

بعد أيام من الحادثة التي راح ضحيتها 176 شخصا، اعترفت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، عبر هجوم صاروخي عن طريق الخطأ.

وقال رئيس المنظمة سالفاتور سكياتشيتانو: “أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران، وطالبنا خلالها السلطات الإيرانية بتعجيل التحقيق في الحادث”.

وشدد شياشيتانو على أنه “ينبغي أيضا التذكير بأن فريقا مؤلفا من خبراء أمانة منظمة الطيران المدني الدولي تم إنشاؤه فور وقوع الحادث من أجل دعم التحقيق”.

ادعت طهران أن الطائرة سقطت بسبب “خلل فني” عقب دقائق من إقلاعها، قبل أن تعترف بقصفها عن طريق الخطأ، في أعقاب حالة تأهب قصوى مع الولايات المتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليمان بغارة أميركية في العراق.

كان وفد أوكراني توجه إلى إيران الشهر الماضي، لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات الجارية بين البلدين بشأن الطائرة المنكوبة، وهي من نوع بوينغ 737.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان، إن وفد كييف الذي سافر إلى طهران لحضور الجولة الثانية من المحادثات حول إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية (UIA 752)، يعطي الأولوية لتحقيق العدالة للمتهمين في القضية.

ورفضت أوكرانيا وكندا مرارا تقريرا صادرا عن هيئة الطيران المدني الإيرانية يفيد بأن الطائرة تم استهدافها بسبب خطأ بشري، وخطأ في تكوين الرادار ونقص التنسيق بين مشغل النظام وقيادة الدفاع الجوي.

يذكر الطائرة المنكوبة كانت تضم على متنها 57 مواطنا كنديا.