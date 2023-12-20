منظمة العمل الدولية: 66% من الوظائف فقدت في غزة منذ اندلاع الصراع

قالت منظمة العمل الدولية الأربعاء إن ما لا يقل عن 66 بالمئة من الوظائف فقدت في غزة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر\شرين الأول، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.

وذكرت المنظمة في تقييمها الثاني لتأثير الضربات البرية والجوية التي بدأتها إسرائيل على غزة بعد التوغل الذي شنه مسلحون عبر الحدود في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، إن الخسائر تصل إجمالا إلى 192 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.

وفي تقييم أولي صدر في أوائل نوفمبر\تشرين الثاني، قدرت منظمة العمل الدولية أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة وهو رقم يمثل أكثر من 60 بالمئة من العمالة.

وقال بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية “بالكاد يستطيع أي شخص في غزة اليوم الحصول على دخل من العمل”.

وأشار إلى خسائر الوظائف بالقول “من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع… وقد يزداد الأمر سوءا”.

كما أن هناك خسارة في الوظائف على نطاق واسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث سجلت الأمم المتحدة تصاعدا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع.

وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان حوالي 32 بالمئة من الوظائف منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول بما يعادل 276 ألف وظيفة.

وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.