منظمة خيرية: المساعدات الغذائية القادمة من قبرص تصل شمال غزة

قالت منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة إنه جرى اليوم الثلاثاء تسليم شحنة مساعدات غذائية تقدر بنحو 200 طن في شمال قطاع غزة بعد عدة أيام من وصولها إلى القطاع عبر طريق بحري من ميناء لارنكا القبرصي.

وأرسلت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن، بالتعاون مع دولة الإمارات ومؤسسة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية، شحنة المساعدات الغذائية من ميناء لارنكا القبرصي إلى رصيف مؤقت قبالة سواحل قطاع غزة عبر طريق بحري طوله 322 كيلومترا. ووصلت الشحنة إلى القطاع يوم الجمعة.

وتولت قافلة من ثماني شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي نقل المساعدات، نحو نصف مليون وجبة، إلى وجهتها النهائية اليوم الثلاثاء.

وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أمس الاثنين أن المجاعة “وشيكة” في شمال قطاع غزة حيث يحاصر القتال نحو 300 ألف شخص. وفي جميع أنحاء قطاع غزة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون “جوعا كارثيا” إلى نحو 1.1 مليون شخص، أي نصف عدد سكان القطاع.

وقالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن ومسؤولون في الحكومة القبرصية إن سفينة ثانية راسية الآن في لارنكا وعلى متنها 240 طنا من المواد الغذائية في انتظار الظروف الجوية المناسبة للتحرك.

وأضافت المؤسسة في بيان “وورلد سنترال كيتشن مستعدة لإرسال أطنان من المواد الغذائية أسبوعيا إلى غزة بدعم من المجتمع الدولي”.

وتقول وكالات إغاثة إن الغذاء الذي يمكن إيصاله بحرا إلى غزة، رغم أنه مرحب به، غير كاف على الإطلاق لتلبية احتياجات الناس، وحثوا إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات عن طريق البر.

وتهدف قبرص، التي دعمت مبادرة وورلد سنترال كيتشن، إلى تنسيق مزيد من المساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر. وقال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن الحكومة ستستضيف مسؤولين من عدة دول في 21 مارس‭‭ ‬‬آذار لإجراء محادثات حول تنسيق المساعدات.

وأضاف للصحفيين “سنتبادل وجهات النظر حول الدعم الملموس الذي يمكن أن تقدمه الدول.. حجم المساعدات الإنسانية التي يحصل عليها المدنيون في غزة يتطلب دعم العديد من الدول”.