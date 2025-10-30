الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
منظمة معاهدة الحظر الشامل: تجربة سلاح نووي متفجر تلحق الضرر بالسلام والأمن بالعالم

منذ 4 دقائق
قال روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اليوم الخميس، إن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين.

وذكر فلويد في بيان، أصدره بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور، أنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.

وأضاف “أي تجربة لأسلحة نووية متفجرة من أي دولة ستكون ضارة ومزعزعة للاستقرار للجهود العالمية لمنع الانتشار النووي وللسلام والأمن الدوليين. يقف نظام الرصد التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أهبة الاستعداد للكشف عن أي تجربة من هذا القبيل وتقديم البيانات إلى الدول الموقعة على المعاهدة”.

وتابع “مثل الآخرين، أرى في هذه اللحظة المعقدة والصعبة فرصة لقادة العالم للتقدم والعمل معا، على قدم المساواة، من أجل التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والهدف المشترك المتمثل في عالم خال من تجارب الأسلحة النووية”.

    المصدر :
  • رويترز

