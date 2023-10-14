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منظمة: إسرائيل قتلت 614 طفلاً فلسطينيا في حربها

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2023 8:50 صباحًا
أطفال غزة- تعبيرية

أطفال غزة- تعبيرية

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قالت منظمة الدفاع عن الأطفال، صباح السبت 14\10\2023، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وكانت المنظمة أفادت في تقرير لها، مساء الجمعة 13\10\2023، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل 583 طفلا، وهو ما يمثل عمليا ثلث عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي بين حماس وإسرائيل.

وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو 31 طفلا فقط في الساعات الأخيرة.

وتوقعت المنظمة أن ترتفع الحصيلة في ظل منع إسرائيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية.

ويقول المحامي ومستشار السياسة الرئيسي في المنظمة، براد باركر :”إن التصريحات الإسرائيلية ترافقت مع هجمات واسعة ومنظمة نفذها الجيش الإسرائيلي تزيد المخاوف من أن ما يجري حملة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “الهجمات الإسرائيلية بلغت من الحدة ما يظهر على ما يبدو أنها تتعمد قتل أكبر عدد من الفلسطينيين في غزة، ويترافق ذلك مع سياسات الإغلاق الشامل، وذلك كله يهدف إلى تدمير الحياة في غزة”.

وبحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، التي نقلتها وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي قتل 1951 فلسطينيا وأصاب 6500 آخرين في غزة خلال ثمانية أيام من الحرب.

أما في الضفة الغربية، فقد قتل الجيش 51 فلسطينيا منذ بداية الحرب، بينهم 16 شخصا، أمس الجمعة 13\10\2023، من بينهم أطفال فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 650 شخصا.

    المصدر :
  • وكالات

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