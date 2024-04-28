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منظمة "وورلد سنترال كيتشن" تستأنف عملياتها الإغاثية في غزة

منذ 4 دقائق
شعار مؤسسة وورلد سنترال كيتشن

شعار مؤسسة وورلد سنترال كيتشن

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قالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية الخيرية إنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة غدا (الاثنين 29-4-2024) وذلك بعد شهر من وقفها بسبب واقعة مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

وقبل وقف عملياتها وزعت المؤسسة أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل وفقا لحساباتها 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وأثار مقتل موظفي المؤسسة في الأول من شهر أبريل نيسان الجاري تنديدات على نطاق واسع ومطالبات من حلفاء إسرائيل، ومنهم الولايات المتحدة، بتقديم تفسير لما حدث.

    المصدر :
  • رويترز

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