منظمتان إسرائيليتان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأميركا وأوروبا لم تتحركا لوقفها

منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمراً صحفياً لإصدار تقرير يقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، في القدس الشرقية، 28 يوليو 2025. رويترز

في بيان مشترك، نددت منظمتا بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان الإسرائيليتان بتطوير “نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتنتقد المنظمتان سياسات الحكومة الإسرائيلية بشكل متكرر، لكن اللغة المستخدمة في مؤتمرهما المشترك لإعلان صدور تقريريهما هي الأكثر حدة.

وقالت يولي نوفاك، المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، في البيان “أوروبا والولايات المتحدة لم تتحركا لوقف الإبادة بغزة بل أسهمتا في امتدادها.. الوضع هناك يستدعي تحركا دوليا لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وشددت على أن الهجوم الإسرائيلي على المدنيين والمواطنين العزل في غزة “يشمل القتل الجماعي والتهجير القسري ومحاولات التطهير العرقي، ويخلق ظروفا معيشية كارثية”.

كما حذرت من أن هذه الإبادة المتواصلة في القطاع “ستمتد ولن تقتصر على غزة”.

وأضافت “كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونطلع يوميا على الإفادات والواقع، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأوضح صورة ممكنة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.

وبشأن وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قالت المنظمة إن هذه السجون أصبحت “معسكرات تعذيب لآلاف الفلسطينيين من دون محاكمة”.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​