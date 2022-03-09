منظومة الصحة تعيد تحذيراتها من جديد.. كورونا يتطور ولم ينتهِ بعد!

كررت منظمة الصحة العالمية، تحذيرها من خطورة انتشار فيروس كورونا، ومتحوراته المتطورة، وذلك بعد مرور عامين على بدء انتشار الجائحة في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “يصادف يوم الجمعة هذا مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة”.

واضاف: “بعد عامين، توفي أكثر من ستة ملايين شخص”.

وإذ أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات، إلا أن “هذا الوباء لم ينته بعد ولن يختفي في أي مكان ما لم ينته في كل أنحاء العالم”، بحسب مدير المنظمة.

ورصدت منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً شديداً في الإصابات والوفيات الجديدة في منطقة غرب المحيط الهادئ، على الرغم من انخفاضهما عالميًا بنسبة 5 و8% على التوالي، وفقًا للتقرير الوبائي الأسبوعي.

وأكد تيدروس: “يستمر الفيروس في التطور وما زلنا نواجه عقبات كبيرة في إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها”.

وتعد الاختبارات – التي يمكنها الكشف عن النسخ المتحورة الجديدة – مصدر قلق لمنظمة الصحة العالمية التي أشار رئيسها إلى أن “العديد من البلدان قد خفضت بشكل كبير اختباراتها” محذرا من أن ذلك “يمنعنا من تحديد مكان الفيروس وكيفية انتشاره وتطوره”.

وهكذا، سمحت خطة الاختبار في جنوب أفريقيا باكتشاف المتحورة أوميكرون بسرعة كبيرة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قبل أن تصير مهيمنة.

ولفتت الطبيبة ماريا فان كيركوف، المسؤولة عن إدارة جائحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إلى أنه “على الرغم من أننا نشهد انخفاض المنحنى، إلا أننا سجلنا 10 ملايين إصابة مؤكدة في العالم الأسبوع الماضي”.

وحذرت من أنه “يتعين علينا اتخاذ الحيطة”، في وقت رفعت فيه العديد من البلدان – في أوروبا على وجه الخصوص وفي الولايات المتحدة – معظم التدابير الصحية الهادفة إلى الحد من المرض.