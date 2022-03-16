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منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 5:59 مساءً
قصف روسي على المدن الأوكرانية

قصف روسي على المدن الأوكرانية

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المرافق والطواقم الصحية في أوكرانيا تتعرض لهجمات بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة، مايكل راين للصحفيين: “لم نشهد على المستوى العالمي هذه الوتيرة من الهجمات على منشآت الرعاية الصحية”.

وحذر “راين” من وصول هذه الأزمة إلى نقطة باتت معها منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية.

ووثّقت المنظمة وقوع 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف وطواقم صحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، قُتل فيها 12 شخصا وجرح 34.

ال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج مساعدة واشنطن لفرض حظر طيران على أوكرانيا، معرباً عن تثمينه لالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بمساعدة بلاده عسكريا، كما اقترح أن تفرض واشنطن عقوبات على كافة الساسة في روسيا.

وأضاف زيلينسكيفي خلال كلمة له أمام الكونغرس الأميركي عبر تقنية الفيديو، أن روسيا أطلقت نحو 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني، وإن ما أسماه “الإرهاب الروسي” لم تشهده أوروبا منذ 80 عاما.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها لم تهاجم بلادنا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية، مؤكدا أن كييف تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم.

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