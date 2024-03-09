منعا لتصاعد الصراع.. جنرال أمريكي يدعو لتطبيع العلاقات مع روسيا

دعا الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الحكومة الأمريكية على تطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.

وقال ديفيس في حديث عبر “يوتيوب”: “يجب أن نعمل مع روسيا يدا بيد للحفاظ على السلام، بدلا من خلق صراعات يمكن أن تتصاعد وتيرتها لتتحول إلى حروب نووية في نهاية المطاف”.

وشدد على أن دفع الولايات المتحدة ضد مصالحها الخاصة المتمثلة في نشوب صراعات يمكن أن تتحول إلى حرب نووية لن يكون فيها أي منتصر، هو ضرب من الجنون.

وأكد أن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج استثنائية، معربا عن عدم فهمه لسبب قلق واشنطن حول توفير الدعم المالي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أضعف مستوياتها منذ عقود.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت موسكو إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.