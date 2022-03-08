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“منعطف حاسم”.. هل اقتربنا من وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟

منذ ساعة واحدة
تدمير أحد الجسور في كييف

تدمير أحد الجسور في كييف

اكسيوس
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أفاد مسؤولون إسرائيليون لموقع “أكسيوس” الأميركي بأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت “منعطفا حاسما”. ونقل المصدر عن المسؤولين قولهم إنهم يشعرون بأن هناك “تليينا في مواقف الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكر الروس أنهم يريدون فقط نزع السلاح من منطقة دونباس، في وقت كشف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الناتو.

وعبّر المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم في أن تكون هذه التصريحات مؤشرا على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم نحو حل دبلوماسي.

كما نُقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن زيلينسكي “على مفترق الطرق وعليه الاختيار بين خيارين، سواء القبول بالمقترح الروسي، وهو أمر صعب للغاية، أو رفضه والمخاطرة بتصعيد الهجوم الروسي”.

وأشار إلى أن “إسرائيل ودولا غربية أخرى لن تضغط على أوكرانيا لاختيار مسار معين”.

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