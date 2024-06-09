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منع بن غفير من حضور جنازة الضابط الإسرائيلي القتيل

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2024 10:10 صباحًا
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

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رفضت عائلة الضابط الإسرائيلي في وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم “اليمام”، الذي قتل خلال عملية استعادة المحتجزين الأربعة من غزة، حضور السياسيين لجنازته. وفقا لما نشرته “هيئة البث الإسرائيلية”، مساء أمس السبت.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن من بين السياسيين الذين رفضت أسرة الضابط القتيل أرنون زامورا، حضور جنازته، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير يخطط لحضور جنازة أرنون زامورا، البالغ من العمر 36 عاما، الذي قتل أمس السبت خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، قال ‏بن غفير، في منشور له على حسابه في منصة إكس “لن نعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس إلا من خلال الضغط العسكري الكبير والمتواصل فقط”.

وطالب بن غفير بممارسة المزيد من الضغط العسكري والمتواصل على حركة حماس في قطاع غزة.

يشار إلى أن حماس قالت أمس، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 210 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 400 آخرين، إن إسرائيل نجحت في تحرير بعض الأسرى لكنها قتلت آخرين خلال تلك العملية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، يوم السبت، في منشور له على منصة تلغرام، “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية”.

ووصف ما قام به القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات بـ”الجريمة”، مشيرا إلى أن الأسرى الإسرائيليين هم أول من تضرر.

 

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    المصدر :
  • سكاي نيوز

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