منع رئيس وزراء هايتي من مغادرة البلاد

قررت السلطات الأمنية في هايتيم نع رئيس الوزراء آريل هنري من مغادرة البلاد بعد أيام من مطالبته للخضوع لاستجواب حول ارتباطه باغتيال رئيس البلاد السابق جوفنيل مويس، بحسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية صورة بيان لمفوض الحكومة بالمحكمة الابتدائية في بورت أو برينس، وجه فيه السلطات المعنية بـ”منع هنري من مغادرة أراضي البلاد برا أو بحرا أو جوا للاشتباه بشدة في [تورطه] في اغتيال الرئيس جوفنيل مويس”.

وكان قضاة في هايتي رفضوا التحقيق في قضية الرئيس جوفنيل مويز بعد شهر على اغتياله، خوفا على سلامتهم، وسلامة أسرهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن أحد القضاة أن هذه القضية ملف حساس وسياسي.

وأوضح أن هذا الملف يدفع القاضي إلى التفكير في أمنه وأمن عائلته قبل الموافقة على تولي مهمة التحقيق فيه.

من جهته، قال كبير القضاة برنار سانت-فيل إنه تقدم بطلب إلى الحكومة لتوفير الحماية اللازمة لقاضي التحقيق المحتمل في القضية.

وقُتل الرئيس الهايتي السابق برصاص أحد الكوماندوز في 7 يوليو/تموز في مقر إقامته بالقرب من بورت أو برنس.