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منفذ هجوم مانهاتن ترك رسالة يلوم فيها "اتحاد دوري كرة القدم".. ما مضمونها؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 5:10 مساءً
ضباط وحدة مسرح الجريمة التابعة لشرطة نيويورك يدخلون مبنى 345 بارك أفينيو، بالقرب من مسرح حادث إطلاق نار جماعي مميت في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 29 يوليو 2025. رويترز

ضباط وحدة مسرح الجريمة التابعة لشرطة نيويورك يدخلون مبنى 345 بارك أفينيو، بالقرب من مسرح حادث إطلاق نار جماعي مميت في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 29 يوليو 2025. رويترز

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قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز اليوم الثلاثاء إن المسلح الذي أطلق النار بمبنى مكاتب إدارية في مانهاتن ترك رسالة يبدو أنه يحمل فيها إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأمريكية مسؤولية إصابة دماغية لحقت به.

وأضاف آدامز في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) “ترك ملاحظة… أشار فيها إلى أنه يشعر بأنه مصاب بالاعتلال الدماغي المزمن، وهي إصابة دماغية معروفة لدى أولئك الذين يمارسون رياضات بها احتكاك جسدي. ويبدو أنه يحمل إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأمريكية مسؤولية إصابته”.

وأنهى المسلح شين تامورا (27 عاما) إطلاق النار العشوائي الذي نفذه مساء أمس الاثنين بإطلاق النار على نفسه في منطقة الصدر في الطابق الثالث والثلاثين من ناطحة سحاب بارك أفينيو التي تضم المقر الرئيسي لاتحاد دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال آدامز إن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح استقل المصعد الخاطئ وبدلا من الوصول إلى مقر الاتحاد انتهى به المطاف في شركة رودين للإدارة التي تمتلك المبنى في 345 بارك أفينيو.

وأعلن مسؤولون في مدينة نيويورك أن مسلحا فتح النار يوم الاثنين داخل ناطحة سحاب في وسط مانهاتن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه.

والقتلى هم 3 مدنيين، وضابط في إدارة شرطة نيويورك يبلغ من العمر 36 عاما، نقلا عن “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

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