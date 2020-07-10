منها دول عربية.. إيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 دولة بسبب كورونا

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أعلنت إيطاليا ، الخميس، عن حظر دخول مسافرين من 13 دولة وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وشملت القائمة، التي أعدتها وزارة الصحة أرمينيا والبحرين وبنغلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبرانزا، في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد، لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.

وكانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت الشهر الماضي ، أنها قررت رفع قيود السفر من وإلى الدول الأجنبية، التي كانت مفروضة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، بموجب مرسوم وافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي، تُخفف تدريجياً جميع القيود المفروضة على حركة الأشخاص .

وكانت إيطاليا أول دولة تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوروبا .