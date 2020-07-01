من إنتاج داعش..إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في العالم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أحبطت الشرطة الإيطالية ، الأربعاء، محاولة أكبر عملية تهريب لمخدر أمفيتامين على مستوى العالم من إنتاج تنظيم داعش الإرهابي بأحد موانئ مدينة نابولي .

وأعلنت الشرطة الإيطالية، أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طناً تحت شكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم “داعش” في سوريا.

كما أوضحت الشرطة في بيان، أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو جنوب نابولي وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق.

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات.

أكبر منتج عالمي للأمفيتامينات

إلى ذلك تتألف هذه اللفائف من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالي مترين وقطرها 1,40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالي 350 كلغ من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم “كبتاغون” وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالباً ما يستخدم من قبل عناصر تنظيم “داعش”.

كما أضاف بيان الشرطة: “نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصاً الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للأمفيتامينات في السنوات الماضية”.