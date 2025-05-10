من الإبادة إلى التجويع ثم العطش.. كيف حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن مائي ملوث؟

حذرت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم السبت، من أزمة إنسانية خطيرة تهدد قطاع غزة، نتيجة الانهيار المستمر لخدمات المياه والصرف الصحي بفعل الظروف الراهنة. وأشارت إلى أن القطاع يواجه خطر العطش مع تدهور البنية التحتية الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان بشكل غير مسبوق.

وقالت سلطة المياه، في بيان لها، إن “85 بالمئة من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع، تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80 بالمئة”.

وأشارت أن “تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية (إلى القطاع) أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية”.

وأردفت سلطة المياه، “غزة أصبحت منطقة تموت عطشًا”.

وبينت أن “معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه انخفض إلى ما بين 3 و5 لترات يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ”.

ويقدر الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ بـ20 لتر للفرد في اليوم.

وحذرت سلطة المياه، من “تفشي الأمراض نتيجة تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها”.

وأكدت أن “هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي”.

وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي “بتحرك فوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في التدخلات الطارئة وخطط التعافي بالقطاع”.

والثلاثاء، قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو للأناضول، إن تدمير إسرائيل للبنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة، بمثابة “قنبلة صامتة لكنها مميتة”.

وأوضح أغودو، أن “الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصلهم المياه إلا بكميات محدودة جدا، أو أن المياه التي تصلهم ملوثة بشكل خطير”.

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعا أساسية أخرى.

ولفت المقرر الأممي إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.

وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة.

واستنادًا إلى بيانات اليونيسف، قال أغودو، إن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من 40 ألف طفل إلى أكثر من 70 ألف حالة خلال أول أسبوع من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.