من الخدمة النظامية إلى الاحتياط.. موجة انتحار غير مسبوقة تضرب الجيش الإسرائيلي

أعلنت قناة “كان” العبرية عن تسجيل 16 حالة انتحار بين الجنود الإسرائيليين منذ بداية العام الجاري 2024، بينهم ثمانية جنود في الخدمة النظامية، وسبعة من جنود الاحتياط، ومجند واحد في الخدمة الدائمة.

ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد حالات الانتحار 17 حالة في عام 2023، فيما بلغ العدد الإجمالي للجنود المنتحرين خلال العام الجاري 21 جنديًا.

يأتي هذا التصاعد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجيش الإسرائيلي، خاصة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث تأثر آلاف الجنود نفسيًا وجسديًا. ووفقًا للأرقام الرسمية، تم تصنيف نحو 3,770 جنديًا كمصابين باضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، فيما يتلقى أكثر من نصف الجرحى، الذين بلغ عددهم 19 ألفًا، علاجات نفسية مستمرة.

ويُعزى هذا الوضع إلى الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها الجنود في إطار الصراع المستمر، ما يضع الجيش الإسرائيلي أمام تحديات كبيرة في التعامل مع صحة منتسبيه النفسية، إلى جانب التحديات الميدانية. وفق محللين.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.