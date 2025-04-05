من الشجاعية إلى خان يونس.. جرائم الحرب الإسرائيلية تواصل حصد الأبرياء في غزة

من مشاهد الدمار في غزة - رويترز

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت إلى 8، فيما واصل الجيش نسف مبان سكنية غرب مدينة رفح في إطار عمليته العسكرية المتواصلة منذ 23 مارس/ آذار الماضي.

وفي أحدث الغارات، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في منطقة ميراج شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفجر السبت، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مقر تكية لتوزيع الطعام في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا استشهد وأصيبت زوجته وطفله جراء قصف شقة سكنية وسط مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهدت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية جددت قصفها حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجرا، فيما أطلقت النيران بكثافة صوب المنطقة.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف مبان سكنية غرب المدينة في إطار عمليته العسكرية المتواصلة في حي تل السلطان منذ 23 مارس الماضي، حيث طوق المنطقة بهدف تعميق سيطرته و”توسيع المنطقة الأمنية العازلة” هناك.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.