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من الشخصية التي سيرشحها نتنياهو لرئاسة الاستخبارات العسكرية؟

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 12:52 صباحًا
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو تعيين اللواء إليعازر توليدانو خلفا لأهارون هاليفا رئيس الاستخبارات العسكرية.

وتوليدانو يشغل حاليا منصب رئيس شعبة الإستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش المسؤولة عن القطاع الإيراني.

وأثار موقف نتنياهو الاستغراب بالجيش لأن توليدانو معروف كأحد الشركاء في مفهوم أن حماس تم ردعها قبل بدء الحرب.

كما يعتزم نتنياهو تعيين ديفيد زيني أو عوفر وينتر خلفا ليهودا فوكس في منصب قائد المنطقة الوسطى.

في سياق متصل، كشفت القناة 12 أيضاً ، أن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة خلال الفترة المقبلة، وأن نقاشا يدور حاليا حول خليفته.

وأضافت القناة، في تقرير لها مساء الجمعة الماضي، أنه بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهارون هاليفا، “أصبح من الواضح للجميع أن جميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان”.

وتابعت: “جهز العديد من الضباط بالفعل محامين استعدادا لتحقيقات الحرب، ومن المرجح أن هاليفا كتب رسالة استقالته إلى رئيس الأركان بعد تلقي المشورة القانونية، على افتراض أن جميع أقواله ستعرض أيضا على لجنة التحقيق عند تشكيلها”.

وأشارت القناة إلى أن “هاليفا هو الضابط الأول في سلسلة من القادة الذين سيضطرون إلى التقاعد في المستقبل القريب”.

وقالت إن من بين هؤلاء “العميد يوسي شاريئيل، قائد الوحدة 8200؛ والعميد آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة؛ واللواء يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية؛ واللواء عوديد باسيوك، رئيس شعبة العمليات، واللواء إليعازر توليدانو، رئيس قسم الإستراتيجية؛ ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار”.

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