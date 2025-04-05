من الهدم إلى الاعتقال.. 5 أنواع انتهاكات إسرائيلية ضد المقدسيين

وثق تقرير فلسطيني، السبت، قتل إسرائيل 4 مقدسيين واعتقال 239 آخرين، إضافة إلى اقتحام 13 ألفا و64 مستوطنا المسجد الأقصى وباحاته، في الربع الأول من 2025.

وأفادت محافظة القدس، في تقرير، بأن “انتهاكات الاحتلال تمحورت حول الإعدام الوحشي والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي والمنزلي وقرارات الإبعاد، إضافة إلى عمليات الهدم والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك”.

وأوضح التقرير أن “الربع الأول من العام 2025 شهد قتل 4 فلسطينيين بمدينة القدس، وهم الفتى آدم صب لبن، رأفت عبد العزيز حماد، ماهر عبد السلام صرصور، محمد حسن أبو حماد”.

وأشار إلى “احتجاز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد المقدسي محمد حسن أبو حماد (41 عاما)، ليصبح عدد جثامين الشهداء المقدسيين الذين تحتجزهم إسرائيل في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام حتى نهاية مارس/ آذار المنصرم، 46 جثمانا”.

وسجلت محافظة القدس خلال الربع الأول من العام الجاري، اعتقال 239 فلسطينيا بينهم 22 سيدة و18 طفلا.

وبينت أن “محاكم الاحتلال أصدرت 73 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 32 حكما بالاعتقال الإداري، و27 قرارا بالحبس المنزلي”.

وبحسب محافظة القدس، فإن “86 قرارا بالإبعاد أصدرته سلطات الاحتلال بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات 57 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك”.

وخلال الربع الأول من 2025، “نفذّت سلطات الاحتلال 91 عملية هدم وتجريف، شملت 26 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات”، وفق التقرير.

ووثق التقرير “53 عملية هدم بالقوة، إضافة إلى 12 عملية تجريف استهدفت أراضي وشوارع فلسطينية بحجة البناء غير المرخص، في وقت تفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين”.

ورصدت محافظة القدس “53 انتهاكا ضمت 19 إخطارا بالهدم، و31 حالة استيلاء على أراض، و3 إخطارات بالإخلاء”.

واقتحم المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الجاري 13 ألفا و64 مستوطنا تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى اقتحام 12 ألفا و134 آخرين تحت غطاء السياحة، بحسب التقرير.

ووثقت محافظة القدس “33 اعتداء من المستوطنين ونحو 33 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز من قبل قوات الاحتلال”.​​​​​​​

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.