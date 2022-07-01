من بينها إلزامية الكمامات.. روسيا ترفع ما تبقّى من قيود كورونا

على الرغم من عودة إصابات كورونا الى الارتفاع من جديد، تواصل الدول حول العالم رفع القيود المتعلقة بكبح انتشارها، ولا يبدو أنّ هناك توجهًا الى استئناف الالتزام بها في المدى المنظور.

في هذا السياق، أعلنت روسيا أنها رفعت جميع القيود التي فرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19، بما في ذلك وجوب وضع الكمامات، مشيرةً إلى انخفاض مستمر في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ومع ذلك، لم تستبعد إعادة فرض قيود إذا تدهور الوضع.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان إنها “ترفع القيود التي فُرضت سابقا، بما في ذلك وضع الكمامات وحظر توصيل الوجبات في المساء وعدد من الإجراءات الأخرى”.

كما أفادت الهيئة بأن معدل انتشار الفيروس يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وأن 93 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة صاحبتها أعراض خفيفة أو كانت بدون أعراض.

وتظهر أرقام “رويترز” وفاة أكثر من 800 ألف بسبب فيروس كورونا أو لأسباب تتعلق بكوفيد-19 منذ بداية ظهور الجائحة في روسيا في نيسان 2020، فيما سجلت البلاد أكثر من 18 مليون إصابة.