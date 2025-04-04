من بينها سوريا.. وزير خارجية تركيا يتحدث عن 3 ملفات ساخنة

تناول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم الجمعة، مجموعة من القضايا تضمنت الضربات الإسرائيلية في سوريا والتحول في السياسة الأمريكية والعقوبات الأمريكية واتفاق سلام محتملا بين أوكرانيا وروسيا.

فيما يلي بعض التعليقات الهامة التي أدلى بها:

* سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة

قال فيدان “لا نريد أن نرى أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا لأن سوريا ملك للسوريين. سوريا ليست ملكا لتركيا، وسوريا ليست ملكا لإسرائيل”.

وأضاف “لا يمكننا التحدث نيابة عن السوريين. الأمن السوري يجب أن يقرره السوريون. إذا أرادوا الدخول في شراكة مع دول معينة وتجمعات دولية معينة، فمرحبا بهم. وإذا أرادوا أن تكون لديهم تفاهمات معينة مع الإسرائيليين، فهذا شأنهم”.

ومضى يقول “للأسف، تقضي إسرائيل على كل هذه القدرات، واحدة تلو الأخرى، التي يمكن أن تستخدمها الدولة الجديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي (صد) هجمات وتهديدات إرهابية أخرى. لذا، وبشكل أساسي، ما تفعله إسرائيل في سوريا لا يهدد أمن سوريا وحدها، وإنما يمهد الطريق أيضا لزعزعة استقرار المنطقة في المستقبل. لا أعتقد أنه أمر جيد لمستقبل إسرائيل في المنطقة”.

وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة “تراجع سياستها لأن لديها إدارة جديدة. وتراجع كل ملف، والملف السوري أيضا. وتدرك الحاجة لتغيير سياسة العقوبات لأنها اتُبعت مع نظام مختلف و(بناء على) تقييم مختلف للتهديدات. والآن لدينا سوريا جديدة. أعتقد أن سوريا الجديدة تحتاج إلى نهج مختلف. أعتقد أننا نسدي أخلص النصح، كأصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

* العقوبات الأمريكية على تركيا

قال فيدان عن العقوبات الأمريكية على تركيا إن “العقوبات ’التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا في عام 2019 بسبب حصولها على أنظمة الدفاع الروسية إس-400’ بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات ما كان يجب أن تحدث بين حليفين كبيرين في حلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة وتركيا. أعتقد أن ذلك كان خروجا تاريخيا على القاعدة”.

وأضاف “أعتقد أن هذا يجب تصحيحه. هذا ما نحاول فعله مع الإدارة الجديدة. بدأ العمل مع الإدارة السابقة قبل عام لكنه لم ينته. أعتقد أن السيد ترامب هذه المرة، بأساليب حل المشكلات التي يملكها هو وفريقه، سيتمكنون من التوصل إلى حل ما”.

* اتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا “خصوصيات الوضع الحالي (في أوكرانيا) ليست سهلة ولن تكون سهلة أبدا. لذا… سيكون من الصعب جدا استيعاب أي اقتراح. لكن حين ننظر إلى الخيار الآخر، وهو مزيد من الموت والدمار، أعتقد أنه مهما كانت الشروط التي لدينا… ستكون أكثر منطقية” من البديل.

وأضاف “إذا توصلنا إلى اتفاق ووافق عليه كلا الجانبين، أعتقد أننا يجب أن نتوقع الالتزام به”.

* إيران وأمريكا

وعن إيران والولايات المتحدة، قال فيدان “لا تتحمل منطقتنا حربا أخرى، ومصدرا آخر كبيرا لعدم الاستقرار. لا نعرف نوع التصعيد المحتمل في حالة وقوع مثل هذا الهجوم. ولذا، لا نريد أن نشهد أي هجوم (أمريكي) على إيران. نحن بحاجة إلى أن نشهد، كما حدث في الماضي، مفاوضات سلمية يستغلها الطرفان والأطراف المعنية”.

* سياسة خارجية أمريكية جديدة

قال فيدان عن السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة “تواجه أوروبا الآن أزمة، لكن هذه الأزمة ربما تفضي أيضا إلى فرصة، لكي تصبح في الواقع أكثر استقلالية وأقل اعتمادا في بعض المجالات على الولايات المتحدة”.