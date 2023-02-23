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من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية

منذ 37 دقيقة
تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية

تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية

المصري اليوم
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اعتبر رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي الدكتور ضومط كامل أن الوضع الأخطر في أزمة الزلازل التي حدثت مؤخرًا في المنطقة، هو تراجع مياه البحر المتوسط من الشواطئ بعمق 30 سنتيمترًا وأكثر من 80 مترًا عليها في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف كامل في حديث لـ”القاهرة الإخبارية”، أن موج البحر المتوسط اختلف مساره من الاتجاه شرقًا إلى الاتجاه غربًا، ما يعني أن هناك قوة جاذبية حوّلت مساره، وهو ما يعد خطرًا جدًا لحركات الصفائح التكتونية في منطقة شرق المتوسط، وأوضح أن الجاذبية الكونية تعمل بقوة كبرى، ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من مياه البحر المتوسط نحو الغرب.

وأكد كامل تأثر منطقة شرق المتوسط في حال استمرت هذه الظاهرة لأسبوع أو أكثر، ما يؤثر على الصفائح التكتونية بكل المنطقة العربية، والخوف الأكبر من تحرك فالق البحر الميت وهو ما يعد كارثة كبرى، حيث أنه بحال تحرك الفوالق التكتونية بين البحر الميت وتركيا وسوريا ولبنان سيؤدي ذلك إلى حدوث زلازل تتأثر بها المنطقة العربية ككل.

كما شدد على اتخاذ كل الحذر والجاهزية في الفترة المقبلة، داعيًا كل الأجهزة المعنية في المنطقة العربية على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأسابيع المقبلة.

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