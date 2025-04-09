تشمل لبنان وسوريا.. إدارة ترامب تستأنف بعض برامج المساعدات الخارجية

قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت أمس الثلاثاء لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الغذائية الطارئة كانتقد ألغيت في الآونة الأخيرة.

يسلط التراجع السريع عن قرارات اتُخذت قبل أيام الضوء على الطبيعة المتسرعة لمسعى ترامب لخفض المساعدات الخارجية. وأدى ذلك إلى إلغاء برامج ثم استئنافها قبل تقليصها مرة أخرى مما أحدث اضطرابا في العمليات الإنسانية الدولية.

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي أُعلن سابقا عضوا في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.

وذكر مصدران مطلعان أن الإدارة استأنفت أيضا أربع منح للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة المحيط الهادي.

وقال لوين في الرسالة الداخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني واطلعت عليها رويترز “نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات”.

وأضاف “هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطأي وأنا أتحمل المسؤولية”.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن إدارة ترامب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالا 1.3 مليار دولار.

وبحسب منظمة “ستاند أب فور إيد” المدافعة عن حقوق الإنسان وتضم مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن عقود برنامج الأغذية العالمي التي ألغيت بناء على أوامر لوين قبل أيام للبنان وسوريا والصومال والأردن يتجاوز إجمالي قيمتها 463 مليون دولار.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد منح إعفاءات للعديد من البرامج الملغاة، وذلك عقب جولة أولى من تقليص برامج المساعدات الخارجية. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الإعفاءات لا تعكس قرارا نهائيا.

* “حكم بالإعدام”

ذكر مصدران أن هذا التراجع جاء بعد ضغط من داخل الإدارة ومن الكونجرس.

وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أخطرت المنظمة بأنها ستلغي تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة. وحذر من أن “تنفيذ هذا الأمر، سيكون بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة”.

ولم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولا لليمن الذي تسيطر حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة منه. وتُعدّ واشنطن أكبر مانح للمساعدات لكلا البلدين المنكوبين بحروب على مدى سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أمس الثلاثاء للصحفيين إن واشنطن لديها مخاوف من أن يستفيد الحوثيون وحركة طالبان من تمويل برنامج الأغذية العالمي لليمن وأفغانستان.

وأضافت بروس “كان هناك بعض البرامج التي ألغيت في بلدان أخرى لم يكن من المفترض إلغاؤها لكنها استؤنفت ويجري تنفيذها”، مشيرة إلى أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالمساعدات الخارجية.

من بين التخفيضات التي أُعلنت مطلع الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا، ألغيت مساعدات غذائية بقيمة 111 مليون دولار يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

كانت التخفيضات أحدث تحرك في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي هيئة المساعدات الإنسانية الأمريكية الرئيسية.

وألغت الإدارة الأمريكية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فترة ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني، في عملية لإعادة الهيكلة وصفها مسؤولون بأنها اتسمت بالفوضى والتخبط.

ووجه الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل يوم رسالة إلى روبيو بشأن خطط إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يشمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي وصفوها بأنها “غير دستورية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولها آثار مدمرة وغير فعالة”.