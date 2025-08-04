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من جديد.. بوتين يؤكد في اتصال مع نتنياهو على "وحدة وسلامة الأراضي السورية"

منذ 19 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري  بيسكوف الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد فيها على على “وحدة الأراضي السورية”.

وقال البيان: “أكد فلاديمير  بوتين بشكل خاص على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان”، وفقا لقناة أر تي الروسية.

كما أشار البيان إلى أنه “في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب  الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية”.

ويعتبر الاتصال الهاتفي اليوم بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو/ تموز الشأن السوري ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، حيث أكد حينها اهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية.

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