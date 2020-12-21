من جديد..حملة ترامب تتوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات

في أحدث مساعي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ، قالت حملة ترامب إنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر .

وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

وقال جوشوا دوغلاس أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي إن الالتماس “لا قيمة له” ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرا، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ البلاد”.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: “بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك”، لكنه أضاف “إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ”، وشدد على أنه “سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة”.