الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من جديد.. واشنطن قد تفرج عن المزيد من احتياطيات النفط

9 - مارس - 2022
منشأة نفط أمريكية

منشأة نفط أمريكية

A A A
طباعة المقال

قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية آموس هوكشتاين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستدرس سحب المزيد من براميل النفط من الاحتياطيات إذا لزم الأمر.

وأضاف هوشتاين “إذا احتجنا إلى القيام بشيء ما مرة أخرى على أساس عالمي مع حلفائنا، فسنقوم بذلك”.

ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية، على بيع 60 مليون برميل من الخام إجمالا في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضخ 50 مليون برميل من النفط بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للطاقة.

من جهة أخرى قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تضغط على حلفائها ليحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة الروسيين.

وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) “نحن (الولايات المتحدة) لا نعتمد كثيرا على النفط الروسي ولا نعتمد على الغاز الروسي على الإطلاق. نعلم أن حلفاءنا في جميع أنحاء العالم قد لا يكونون في الموقف نفسه. ولذا فإننا لا نطلب منهم فعل الشيء نفسه”.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الأخرى من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تحذير.. تجارة المخدرات ستتفاقم في أوروبا بسبب الغزو الروسي
    إيران: الإفراج عن نقالة النفط المحتجزة في اليونان
    أحداث أمريكا
    هل يخطط بايدن للترشح لولاية ثانية في الـ2024؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!