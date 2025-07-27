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من جديد.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي!

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 5:27 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تهديدات جديدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال كاتس خلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “جئت اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية “الأسد الصاعد” عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارا وتكرارا، وأبعدتم تهديدات الإبادة عن دولة إسرائيل”.

وأضاف كاتس: “أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الدكتاتور خامنئي: إذا استمريتم في تهديد إسرائيل، فإن يدنا الطويلة ستمتد إلى طهران مجددا وبقوة أكبر – وهذه المرة إليك شخصيا أيضا”.

وكان كاتس هدد خامنئي للمرة الأولى بشكل صريح باغتياله، خلال حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي، وأشار إلى أن منع وجود خامنئي هو جزء من أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

ووصف كاتس خامنئي بـ”هتلر العصر الحديث” وقال إن “مثل هذا الشخص لا ينبغي أن يكون موجودا” وأكد أن “ديكتاتور مثل خامنئي لا يمكن أن يستمر في الوجود” في إشارة إلى التهديد بالقضاء عليه.

كما وجه رسالة تحذير واضحة إذا واصل خامنئي تهديد إسرائيل، فإن “الذراع الطويلة” لإسرائيل ستصل إلى طهران مرة أخرى.

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