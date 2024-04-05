من جنيف.. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى قرارا لمحاسبة إسرائيل

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 5نيسان /أبريل الجاري، قرارا يدعو إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على “جرائم” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

ووفق الحساب الرسمي للمجلس عبر منصة “إكس”، صوت لصالح القرار 28 دولة، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.