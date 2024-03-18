من داخل مجمع الشفاء بغزة.. الاحتلال يعتقل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع اليوم الاثنين.

واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الغول قبل اعتقاله وهو على رأس عمله.

كما قامت قوات الاحتلال بتدمير سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء الطبي.

وقال الصحفي محمود عليوة من داخل مستشفى الشفاء للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت إسماعيل الغول وعددا من الزملاء الصحفيين بصحبته من داخل مجمع الشفاء، بعد الاعتداء عليهم.

وأضاف عليوة أن “قوات الاحتلال سحلت الزميل إسماعيل والزملاء الذين كانوا معه”.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم نفذته قوات الاحتلال اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.